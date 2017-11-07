Около двухсот граждан Таджикистана были сняты за пять дней с трех поездов, следовавших из Москвы в Душанбе и Худжанд. Среди них женщины с детьми и инвалиды. Посольство Таджикистана в России направило в МИД РФ ноту.

Без денег под открытым небом, в холоде

В редакцию «Азия-Плюс» обратились граждане Таджикистана, которые были сняты 2 ноября с поезда, следовавшего из Москвы в Душанбе. Всего, по их словам, с трех поездов, следовавших в Таджикистан, на контрольно-пропускном пункте «Аксарайский» российскими пограничниками были сняты около 200 таджикских граждан.

«Меня сняли с поезда еще 2 ноября из-за справки о возвращении на родину, которую я получил в посольстве Таджикистана в Москве взамен утерянных документов», - сообщил по телефону Окилджон.

По его словам, его и остальных российские сотрудники полиции допросили, составили протокол и отпустили. «Мне родственники выслали деньги на билет на поезд. Я должен был из Астрахани выехать 5 ноября. Но меня опять не выпустили, и вновь вызвали на допрос. Мой билет сгорел. Сейчас нет денег даже на еду и воду. Здесь десятки людей на платформе сидят, в холоде, среди нас женщины и дети», - рассказал молодой мужчины.

По словам Окилджона, у него сегодня истек срок действия справки, выданной вместо документов. «Даже если меня отпустят, даже если я куплю билет, я не смогу уехать, потому что срок действия свительства у меня истек», - говорит мужчина.

Свидетельство на возвращение на родину является временным удостоверением личности гражданина Таджикистана и обеспечивает ему право на возвращение в страну. Он выдается на срок не более 60 дней дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РТ за границей.

Другой мигрант, представившийся Бахриддином, рассказал, что их группу из 37 человек, снятых с двух поездов, разместили в заброшенном ангаре. «Мы скинулись на билеты одному инвалиду, купили билет, но его тоже не выпустили», - говорит мужчина.

По его словам, он несколько раз лично звонил в посольство Таджикистана в России, отсылал туда фотографии, в каких условиях вынуждены ютиться мигранты. Сегодня с Бахриддином связались представители посольства и представители таджикской диаспоры в Астрахани.

Посольство Таджикистана направило ноту

Как сообщил «АП» официальный представитель посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти, сегодня в МИД России таджикское посольство направило ноту, в которой выразило обеспокоенность происходящим в Астраханской области.

«Наш посол сегодня встречался с представителями МИД России, где обсуждалась эта проблема. Действительно наших граждан, начиная со 2 ноября, снимают с поездов, которые следуют в Таджикистан. Сейчас, по нашим данным, там более 150 человек», - сообщил Бахти.

Он также сообщил, что в Астрахань вылетела группа представителей посольства Таджикистана, миграционной службы Минтруда Таджикистана и представители «Таджикской железной дороги».

«Они будут утром уже на месте, чтобы попытаться решить проблемы наших граждан, чтобы на месте разобраться во всем. Мы также там, на месте будем выдавать справки взамен утерянных документов, чьи сроки истекли», - заверил Сарвар Бахти.

Он также уточнил, что посольство сразу же подтвердило действительность выданных справок взамен утерянных либо тех загранпаспортов, срок действия которых истек. «Нас заверили, что всех этих людей отпустят, но потом выяснилось, что у всех у них и остальных, которые также были сняты с поезда, есть проблемы с миграционным законодательством. У многих просроченные регистрации», - отметил представитель посольства Таджикистана в России.

Раньше такого не было

Между тем, как сообщил «АП» информированный источник в дипломатических кругах, ранее подобного не было.

«Да, некоторые мигранты нарушают законодательство России, вовремя не продлевают регистрацию, но никогда до этого так массово не снимали с поездов граждан Таджикистана. Раньше на эти незначительные нарушения закрывались глаза, мигрантам просто по факту ставился запрет на въезд в Россию. Но в этот раз российская полиция решила «рьяно» соблюдать законодательство, снимают с поезда, составляют протоколы, оформляют через суд штраф и выдворяют», - отметил источник.

Сейчас оставшиеся под открытым небом граждане Таджикистана просят таджикских властей помочь им вернуться на родину. «Мы никого в нашей ситуации не виним. Мы просим оказать нам помощь в возвращении на Родину. У многих из нас нет денег на билет на поезд, у кого они оставались за неделю были истрачены. Мы просим нашу «Таджикскую железную дорогу», наши власти помочь нам добраться домой. Пусть нас всех посадят в наши поезда и отправят домой, к родным. Помогите нам, мы не знаем куда еще обращаться», - говорят мигранты.