5 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) совместно с различными изданиями по всему миру начал публикацию материалов на основе баз данных офшорных корпоративных реестров — «Архив райских островов». Из первой волны публикаций мы узнали о фирмах жен российских чиновников, косвенной связи американского министра с ближним кругом Владимира Путина и инвестициях королевы Великобритании Елизаветы II. Вечером 6 ноября пошла вторая волна публикаций. Самое интересное из этих материалов (и реакция российских бизнесменов на первую часть) в материале Медузы.

Налоговые схемы Nike и Apple

Оптимизация налогов в крупнейших корпорациях не секрет, но документы бермудской юридической Appleby показывают, на какие именно ухищрения идут компании, чтобы платить поменьше в бюджет.

Например, спортивный гигант Nike использует офшорную фирму, которая формально владеет интеллектуальной собственностью на товары компании. В результате европейское подразделение Nike (в Нидерландах) может значительно занижать свой доход, вычитая из него платежи (самой себе) за авторские права, а значит, платить меньше налогов.

Обычная ситуация: налог платится со всех полученных доходов. Схема Nike: из доходов вычитают отчисления за авторские права подконтрольной фирме

В случае с Apple новый архив документов показал, как компания на словах выступает за деофшоризацию, а на деле просто переводит активы из одной «серой» юрисдикции в другую. В 2013 году гендиректор корпорации Тим Кук заявлял в сенате, что Apple «не прячет деньги на каком-то карибском острове». Вскоре после этого компания просто перевела активы из Ирландии на офшорный остров Джерси.

Остров Мэн — центр российских деловых авиаперевозок

Богатые россияне часто используют для регистрации своих бизнес-джетов остров Мэн — офшорную территорию между Великобританией и Ирландией, которая в силу налоговых особенностей имеет шестой по размерам реестр самолетов в мире. Схемой с островом Мэн пользуются братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и другие видные российские бизнесмены. По оценке «Новой газеты», сделанной на основе данных офшорных реестров, общая сумма сэкономленного россиянами на уплате НДС с самолетов достигает 4,5 миллиарда рублей.

Схемой пользуются далеко не только россияне. Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в 2013 году купил красный бизнес-джет Bombardier и, оформив его через разные офшорные компании, сэкономил более 3 миллионов фунтов на налогах.

Власти острова Мэн после публикаций о схемах регистрации бизнес-джетов пообещали пересмотреть свою налоговую политику.

Анонимный самолет Леонида Михельсона

Глава «Новатэк» Леонид Михельсон (первое место российского списка Forbes) в отличие от других российских бизнесменов решил зарегистрировать свой самолет в США. Закон не позволяет регистрировать воздушные суда на иностранцев, но в американских правилах есть лазейка, которая позволяет сделать это через чужие счета. Михельсон использовал для этого банк Bank of Utah (через цепочку офшорных фирм), который управляет почти 1400 обезличенными трастами для регистрации самолетов, купленных иностранцами. Имя Михельсона даже не упоминается в документах банка.

Регистрация бизнес-джета Gulfstream Михельсона не вызывала вопросов до 2014 года, когда «Новатэк» подпал под американские санкции. Тогда бермудская Appleby, через которую проводилась регистрация, отказалась обслуживать миллиардера, его дела передали компании на острове Мэн.

Представители Михельсона заявили, что бизнесмен «всегда работает строго в рамках закона».

Российская реакция на данные из архива

Одна из главных публикаций в рамках «Архива райских островов» была посвящена тому, как российские миллиардеры Алишер Усманов и Юрий Мильнер могли использовать государственные деньги для покупки акций Facebook и Twitter. Газета The New York Times при этом напомнила читателям, что к соцсетям возникло множество вопросов в рамках расследования о вмешательстве России в американские выборы.

Компания Мильнера DST Global в своем ответе подчеркнула, что все инвесторы, деньги которых использовали для покупки акций (включая госбанк ВТБ и связанную с Усмановым фирму Kanton), являются пассивными — они дают деньги, но никак не влияют на судьбу тех, в кого вкладываются. В инвестиционном портфеле DST доля ВТБ составила только 5%. Доли в Facebook и Twitter были проданы соответственно в 2013 и 2014 годах — задолго до выборов президента США.

Алишер Усманов etoday.kz

Алишер Усманов также отверг все намеки на то, что он, управляя «Газпром инвестхолдингом», мог направлять государственные средства в свои личные компании. Представители миллиардера заметили, что могут обратиться в суд для «защиты своих законных прав и интересов».

Бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина на вопрос о своих офшорных фирмах и инвестициях в австрийские девелоперские проекты просто заявила: «Это бред».