Власти Новосибирской области решили расширить список сфер экономики, в которых запрещено работать иностранным трудовым мигрантам. Соответствующий законопроект опубликован на портале «Электронная демократия Новосибирской области», сообщает Фергана.

Согласно этому документу, в 2018 году перечень сфер, в которых запрещено работать мигрантам, расширится с 33 до 39. В частности, мигранты с трудовыми патентами больше не смогут работать в рыночных киосках и торговых палатках, в которых готовят пищу. Также им будет запрещено готовить и продавать фастфуд с машин и передвижных лавок, исследовать конъюнктуру рынка, предоставлять клиентам места в детских лагерях во время каникул.

Как считает создатель и совладелец сети кафе «Дядя Дёнер» Антон Лыков, запрет на работу мигрантов в сфере фастфуда — это однобокое решение, которое может негативно повлиять на состояние дел в отрасли.

«Приезжие ребята работают не только у меня, но и во многих сферах: они продают фрукты, они строят дома, они работают во всех компаниях общественного питания на разных должностях. Это люди, которые не боятся работы и очень ответственно к ней подходят, они очень трудолюбивы, их задача — приехать, поработать и отослать деньги на родину. Во всём мире есть страны, где используется труд мигрантов, и там, где это узаконено, экономика идёт вверх, потому что не всегда местные жители готовы работать на таких трудных работах, уровень зарплаты не мотивирует их тратить значительную часть своей жизни на работу. И зачем этого лишать и нас самих, и мигрантов, я не понимаю. Огромный пласт работы они выполняют, и мы очень рады, что сейчас законодательство позволяет нормально работать с патентами», — рассуждает Антон Лыков.

Впервые запрет на работу мигрантов в некоторых отраслях экономики власти Новосибирской области установили в августе 2016 года. В 2017 году перечень ограничений стал шире. Сейчас мигрантам с трудовыми патентами, например, не разрешается работать в образовании, добыче полезных ископаемых, пассажирских перевозках, охоте, рыболовстве. Также им запрещено заниматься дневным уходом за детьми, производством алкоголя, лекарств и сигарет.

Как ранее поясняла начальник управления министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО Надежда Цветкова, власти ввели эти ограничения, чтобы улучшить ситуацию с трудоустройством граждан России. Также она отмечала, что это сделано «в какой-то мере с целью обеспечения национальной безопасности».

Запрет коснулся граждан пяти государств — Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана, которым для работы на территории России нужно приобретать патенты с указанием профессии и сообщать в органы внутренних дел о своём трудоустройстве. В то же время мигранты из стран-членов Евразийского экономического союза (Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии) работают в России на равных с её гражданами условиях — им патенты не нужны.