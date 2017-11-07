АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Гиссаре состоятся матчи заключительного 5-го тура отборочного турнира чемпионата Азии-2018 в группе «В». Встречаются: 14:00 – Шри-Ланка – Бангладеш, в 17:00 – Узбекистан – Таджикистан.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 НОЯБРЯ

2006 - На месторождении нефти «Олимтой» в Фархорском районе начались работы по бурению скважин.

2006 - В РТ открылся новый банк - Банк развития Таджикистана.

2012 - Совет директоров Всемирного Банка одобрил грант на сумму $20 млн. для оказания бюджетной поддержки правительству Таджикистана.

2016 - Введена уголовная ответственность за публичное оскорбление Лидера нации и клевету в его адрес.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 НОЯБРЯ

1883 - родился ученый-минеролог и геохимик, исследователь Средней Азии Александр Евгеньевич Ферсман.

1930 – родился ученый-литературовед Аслиддин Камаров.

1940 – родился заслуженный работник промышленности Тохир Бобоев.

1949 – родился военный деятель, экс-министр обороны РТ генерал-полковник Шерали Хайруллаев.

1961 – родился борец Абдусамад Шамсуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.