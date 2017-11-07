На инаугурации нового президента Кыргызстана не будет глав иностранных государств. О принятии этого решения изданию сообщил руководитель аппарата президента КР, председатель организационного комитета по проведению церемонии Алмазбек Усенов, сообщает Радио "Азаттык".

По его словам, на инаугурацию Сооронбая Жээнбекова не приглашены главы других государств.

"С учетом мировой практики решено не приглашать президентов других стран. Будут приглашены только чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств", – сообщил Усенов.

Инаугурация Сооронбая Жээнбекова состоится 24 ноября. Он победил на президентских выборах 15 октября, набрав более 54% голосов избирателей.

Впервые за 7 лет церемония инаугурации пройдет не в здании Национальной филармонии, как это было у Розы Отунбаевой в 2010 году и у Алмазбека Атамбаева в 2011 году, а в государственной резиденции "Ала-Арча", сообщает KaktusMedia.