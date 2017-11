Five Tajik nationals were injured on November 7 as minivan collided with Nissan ALMERA in the Qara-Suu district of Kyrgyzstan, according to Kyrgyz news website Turmush.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд