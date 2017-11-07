C 10 ноября в Национальном музее Таджикистана в Душанбе будет развернута выставка «1917. Код революции». Она подготовлена Российским историческим обществом, Государственным центральным музеем современной истории России и фондом «История отечества» при поддержке Россотрудничества.

Как сообщается на сайте Россотрудничества, она содержит архивные фотографии и фотокопии документов, рассказывающие о положении России в начале ХХ века, основных событиях и героях русской революции 1905 – 1907 гг., Февральской и Великой Октябрьской революций.

Официальная церемония открытия выставки состоится 10 ноября в 11:00.

2017 год – год столетнего юбилея Революции 1917 года. «Столетие — хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории, затронув многие сферы общественной жизни. Именно сейчас необходимо поддержать тенденцию примирения общества с событиями 1917 года и способствовать популяризации качественного исторического знания для извлечения из них уроков», — считают организаторы.

Россотрудничество принимает активное участие в подготовке и проведении ряда мероприятий, посвященных столетнему юбилею Революции. В более 80 странах мира проходят тематические выставки, научные конференции и семинары, цель которых донести объективный подход к историческим событиям до зарубежной общественности.