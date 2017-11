Tajik capital will host a number of events of the road authorities of the CIS member nations this week, namely, a congress of the CIS Road Authorities, a session of the CIS Intergovernmental Council of Road Authorities, and an international scientific-and-practical conference titled “Innovative Technologies for Road Building Sector.”

