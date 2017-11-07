Президент России Владимир Путин поручил правительству провести переговоры с Узбекистаном о подписании соглашения о порядке контроля над целевым использованием продукции военного назначения, сообщает Радио Озоди. Распоряжение опубликовано на российском государственном сайте правовой информации.

«Принять предложение правительства России о проведении переговоров о заключении соглашения между Россией и Узбекистаном о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, по завершении переговоров правительству России поручено принять решение о подписании данного соглашения.

Договор о развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Документ определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения.