42-й по счету чемпионат мира по самбо и боевому самбо состоится 10-12 ноября на коврах ледового Дворца спорта "Айсберг" города Сочи. В турнире разыгрываются 27 комплектов наград.

В состав сборной Таджикистана вошли Джоми Хасан (52 кг, прошлогодний бронзовый призёр ЧМ), Акмалиддин Каримов (57 кг, серебряный призер ЧМ 2012, 2015, бронзовый призер ЧМ 2010, 2014), Нозимджон Охиров (62 кг, бронзовый призер ЧМ 2012), Хушкадам Хусравов (68 кг, серебряный призер ЧМ 2014), Бехрузи Ходжазода (74 кг), Зафар Олимшоев (82 кг), Умед Хасанбеков (90 кг серебряный призер ЧМ 2012, бронзовый призер ЧМ 2010 по боевому самбо), Фирдавс Насимов (100 кг), Набимухаммад Хоркашев (свыше 100 кг, серебряный призер ЧМ 2010 и 2015 ).

Бронзовый медалист чемпионатов мира по самбо 2013 и 2016 годов в весе до 90 кг Комроншохи Устопириён в этом году не примет участие на мировом форуме самбистов. В 2016 году в весе до 74 кг Хамроз Раджабов был бронзовым призером, но в этом году его нет в списке сборной Таджикистана.

С 2012 года таджикские самбисты не возвращаются без медалей с мировых чемпионатов. А по боевому самбо таджикские спортсмены выиграли медали чемпионате мира в последний раз в 2012 году.

Напомним, что в 1975 году в Минске на 3-м чемпионате мира таджикский самбист Саидмумин Рахимов стал чемпионом мира, и до сих пор таджикским атлетам не удаётся повторить золотой успех прославленного борца.

Чемпионаты мира по самбо - международные соревнования самбистов, проходящие под эгидой Международной федерации самбо (FIAS). Первый чемпионат прошёл в 1973 году в Тегеране. С 1981 года турнир проводится ежегодно. С 1983 года проходят чемпионаты мира по самбо среди женщин. С 2007 года в программу чемпионатов входят соревнования по боевому самбо среди мужчин.

Как сообщает официальный сайт турнира, на чемпионате мира по самбо в Сочи примут участие представители 93 стран. Впервые в соревнованиях примут участие самбисты Китая, Египта, Кот-д'Ивуара, Сент-Люсии, Гонконга и Бангладеша.

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