Одной из жертв бойни, устроенной в воскресенье в церкви в Техасе Девином Келли, стал полуторагодовалый ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию KSAT.

В результате стрельбы в церкви погибли 26 человек в возрасте от 1,5 до 72 лет. Жертвами стрельбы стали, в том числе, пастор, прибывший в эту церковь специально для проведения воскресной службы, а также его 14-летняя дочь.

По данным телекомпании CNN, среди погибших - восемь членов одной семьи.

Более 20 пострадавших были доставлены в Мемориальный госпиталь в Флоресвилле (штат Техас) и военный госпиталь "Брук", по крайней мере, пятеро из них - в возрасте от 4 до 57 лет - находятся в тяжелом состоянии.

Стрельбу в баптистской церкви в американском городе Сазерленд-Спрингс на юге Техаса открыл белый мужчина в возрасте около 20 лет, у него было при себе автоматическое оружие и бронежилет. По словам представителя департамента общественной безопасности Техаса Фримена Мартина, расстреляв прихожан церкви, мужчина вышел из здания, после чего по нему открыл огонь кто-то из местных жителей. Злоумышленник был найден мертвым в машине. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что жертвами стрельбы стали 26 человек.

Как отметили представители полиции, при стрельбе в церкви Келли разрядил 15 обойм своей винтовки. После бойни он вступил в перестрелку с местным жителем, который ранил его. СМИ назвали его имя, это 55-летний Стивен Уилфорд.

По данным СМИ, 26-летний Девин Келли в 2014 году был уволен из ВВС за неуставное поведение и приговорен к заключению сроком на 12 месяцев.

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