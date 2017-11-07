Дорожники СНГ на этой неделе проводят в столице Таджикистана сразу три мероприятия: Съезд дорожников СНГ, заседание Межправительственного совета дорожников (МСД) и Международная научно-практической конференция «Инновационные технологии для дорожной отрасли».

Мероприятия пройдут 9-11 ноября в Национальной библиотеке Таджикистана.

«Эти мероприятия соберут около 300 представителей дорожной элиты стран СНГ и дальнего зарубежья, включая министров транспорта и руководителей дорожных администраций стран Содружества, а также министерств транспорта и коммуникаций, дорожных общественных организаций, ассоциированных членов МСД, специалистов и ученых-дорожников из стран СНГ и дальнего зарубежья», - сообщает Секретариат МСД.

Ожидается, что с докладами об итогах работы МСД за минувшие годы и задачах на перспективу на Съезде выступят министры и дорожные администраторы.

Будут заслушаны также национальные доклады руководителей делегаций по актуальным вопросам функционирования автодорожных комплексов стран СНГ.

На Съезде лучшим представителям дорожных администраций и специалистам-дорожникам стран СНГ будут вручены награды Исполкома СНГ, МСД, Международной академии транспорта, Международного объединения профсоюзов, Минтранса Таджикистана и других министерств и ведомств.

В повестке дня Съезда - обсуждение проблем дальнейшего развития дорожной отрасли СНГ на современном этапе. Планируется оценить роль и значение Межправительственного совета дорожников.

Участники Съезда выработают мнение о состоянии автомобильных дорог и дорожного хозяйства государств-участников СНГ, наличии проблем, связанных с законодательно-правовым обеспечением их финансирования и организационного развития, а также формированием эффективной структуры управления, учитывая изменяющиеся экономические, социальные, технологические, экологические и иные аспекты дорожной деятельности.

Съезд примет Резолюцию - обращение к главам правительств стран СНГ, дорожникам Содружества - с уверенностью в их поддержке деятельности МСД, поскольку дальнейший прогресс наших государств невозможен без развития «кровеносной системы» экономики - сети качественных автомобильных дорог.

По итогам работы Съезда будут приняты соответствующие документы, которые через официальный печатный орган МСД - журнал «Дороги Содружества Независимых Государств» - и другие СМИ будут доведены до сведения всех дорожников и транспортников стран СНГ.