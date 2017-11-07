Наиболее популярные среди носителей шугнано-рушанского языка стихи известного поэта и журналиста Сардора Рахдора собраны в новой книге. Сборник был презентован в Исмаилитском центре Душанбе 4 ноября, в день 65-летия поэта.

Сардор Рахдор Asia-Plus

На мероприятии присутствовали политики, дипломаты, артисты, журналисты и просто любители поэзии поэта.

Презентация сопровождалась декламацией стихов поэта и исполнением песен на его стихи такими известными исполнителями, как Нобовар Чаноров, Шухрат Сайнаков и другие.

Книга под названием «Адьувьджин созен» («Сборник стихов») содержит написанные поэтом в различные годы стихи и поэмы на шугано-рушанском языке. Также туда включены часто используемые пословицы и поговорки на этом языке.

Сардор Рахдор (Дилбоваров) родился 4 ноября 1954 года в селе Баррушон Рушанского района ГБАО. Он является выпускником факультета таджикской филологии Государственного университета Таджикистана. В 1981-1984 годы служил в Афганистане. Работал журналистом в различных СМИ. В настоящее время является старшим корреспондентом газеты «Наклиёт».

Кроме шугнано-рушанского языка Сардор Рахдор также пишет стихи на таджикском языке. Его творчество вошло в книги «Номус» (1991), «Джуёи нур» (2004), «Толиби дидор» (2009) и «Мод зивь» (2011). Также является автором четырех сборников детских стихов на шугнано-рушанском языке.

В поэзии Сардора Рахдора в основном воспевается любовь и верность национальной культуре и истории, а также преданность обычаям предков и родному краю.

На стихи поэта создали свои композиции такие известные певцы, как покойный ныне Душанбе Паллаев, солист группы «Шамс» Нобовар Чаноров и многие другие.

Шугнано-рушанский язык входит в восточно-иранскую группу иранских языков. На этом языке говорят жители ГБАО, а также на севере Афганистана и Пакистана, на востоке Китая, а также в некоторых других частях мира.