В день празднования 23-й годовщины принятия Конституции Таджикистана – 6 ноября в столичном учебном центре Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики состоялось торжественная церемония принятия присяги 85 молодых прапорщиков, которые пополнят ряды пограничников страны.

"Молодые прапорщики приняли присягу после окончания специальных курсов и получили назначения для прохождения дальнейшей службы в отдаленных пограничных отрядах и заставах", - сообщил «АП» начальник пресс-центра ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, наряду с молодыми прапорщиками присягу на верность Родине и воинскому долгу приняли 370 солдат-новобранцев Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Молодых прапорщиков и новобранцев с принятием присяги поздравили командующий Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-лейтенант Раджабали Рахмонали, ветераны-пограничники, их родители.

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