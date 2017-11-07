Молодежная сборная Таджикистана по футболу (U-19) одержала вторую к ряду крупную победу в отборочном турнире Чемпионата Азии-2018 в группе «В». Подопечные Мубина Эргашева 6 ноября отправили пять безответных мячей в ворота своих сверстников из Мальдив.

Как сообщает официальный сайт ФФТ, в составе таджикской «молодежки» два мяча на свой счет записал Шервони Мабатшоев. Еще по одному мячу в ворота сборной Мальдив провели Эхсони Панджшанбе, Шахром Самиев и вышедший во втором тайме на замену Шериддин Бобоев.

В другом поединке футболисты Узбекистана смогли добиться победы над командой Бангладеш (1:0), отличившись на 90+4-й минуте встречи. При этом гол футболисты сборной Бангладеш забили сами себе – Мохаммад Атикуззаман неудачно срезал мяч в собственные ворота.

За тур до финиша отборочного раунда турнирную таблицу в группе «В» возглавляет сборная Узбекистана, которая набрала шесть очков из шести возможных. В активе «молодежки» Таджикистана семь очков в трех сыгранных матчах. Далее в таблице расположились футболисты Бангладеш (4 очка).

В заключительном туре в среду, 8 ноября, за первое место в группе «В» сыграют сборные Таджикистана и Узбекистана. Для выхода в финальную часть чемпионата нашей сборной необходима только победа. Матч молодежных сборных Таджикистана и Узбекистан пройдет на Центральном стадионе Гиссара и начнется в 17:00 часов. Вход на стадион – свободный.

Напомним, что в финальную часть чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет, которая в следующем году пройдет в Индонезии, выйдут победители 10 отборочных групп и 5 команд, занявших вторые места в своих группах с наилучшими показателями.

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