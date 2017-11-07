В Душанбе 6 ноября после реконструкции открыли Парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни. В церемонии открытия приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустами Эмомали.

В торжественной обстановке Эмомали Рахмон снял покрывало с памятника Садриддину Айни у входа в парк.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, памятник возведён скульптором Гафурджоном Джураевым на площади 86 квадратных метров.

В своем выступлении Рахмон отметил, что реконструкция и перестройка парка им. Айни "является знаком уважения и искренности таджикского народа его выдающимся представителям". "Символично, что обновление и реконструкция парка приходятся в канун 140-летия устода Садриддина Айни, намеченного в апреле следующего года", - подчеркнул он.

По данным пресс-службы, гробница построена с использованием различных камней, в нем мастерски расписаны национальные особенности. Общая площадь гробницы составляет 160 квадратных метров, окружающие дорожки к ней украшены разноцветной керамикой.

После официальной части открытия Эмомали Рахмон ознакомился с завершенными строительными работами. Работы по благоустройству и реконструкции парка проведены при финансировании исполнительного органа государственной власти Согдийской области и завершены общим усилием и трудом строителей области и города Душанбе на высоком уровне.

В рамках реконструктивных работ в парке построено множество зданий и объектов, в частности, мавзолей и памятник Айни, Амфитеатр, терраса и скамьи, фонтаны, оснащённые цветными фонарями, системы подачи воды и электричества. Украшение и роспись входов парка, огромных столбов, исполненных с особым мастерством в национальном стиле, привлекают внимание каждого посетителя.

Для проведения концертных программ на площади 2 тыс. 540 квадратных метров построен Амфитеатр на 1600 мест, для детей обустроена детская площадка на площади 2500 квадратных метров. Парк соответствует всем необходимым нормам и с точки зрения безопасности, уголки парка оснащены наблюдательными камерами. Кроме того на территории парка установлены 50 радиовещательных аппаратов.

Эмомали Рахмон выразил надежду, что парк превратится "в привлекательное место для туристов и гостей нашей столицы, и чтобы в нем проводились различные культурно-развлекательные мероприятия".

Напомним, что данный парк был возведен еще в 1954 году после захоронения Айни, в последние годы был поднят вопрос о ремонте и реконструкции этого места.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по инициативе руководства страны было решено провести процесс перезахоронения останков известных политиков, ученых и литераторов. В итоге на кладбище Лучоб были перевезены останки бывших руководителей Таджикистана Джаббора Расулова и Бободжона Гафурова, Народного поэта Боки Рахимзода, академика Мухаммада Осими, ученых Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи. После реконструкции в парке осталась только могила героя Таджикистана и основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни.

Родные и близкие других перезахороненных из парка известных личностей выразили недовольство тем, что об этом им сообщили постфактум.

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