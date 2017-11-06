Созданный накануне в Саудовской Аравии Комитет по борьбе с коррупцией отдал приказ о задержании в стране 11 принцев, четырех действующих и десяток бывших министров, сообщил телеканал Al Arabiya.

Один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц — за заключение несуществующих сделок, а еще один принц — по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Среди арестованных оказался один из самых богатых людей в мире принц аль-Валид бин Талал, чье состояние оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.

Как сообщает The New York Times, бин Талал владеет акциями Twitter, Citigroup и 21st Century Fox, а также вел бизнес с Биллом Гейтсом, Рупертом Мердоком и Майклом Блумбергом.

Антикоррпуционный комитет был создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда, главой комитета назначен наследный принц Мухаммед бен Салман.