Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы компании «Хафт бурдж» Саидхомида Махмудова, одного из родственников бывшего мэра города Душанбе и председателя верхней палаты парламента Махмадсаида Убайдуллоева, сообщает Радио «Озоди».

Отстранение Убайдуллоева от должности столичного градоначальника и уменьшение его влияния на политическую жизнь в Таджикистане, как утверждает «Озоди», дало надежду 270 вкладчикам фирмы «Хафт бурдж», пострадавших от их мошеннических действий.

В отношении Махмудова возбуждено уголовное дело и пояснил, что «в уголовном деле Махмудов обвиняется по пункту «б» части четвертой статьи 247 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (мошенничество в особо крупных размерах)». Уголовное дело в отношении Махмудова возбуждено на основании заявлений более чем 270 вкладчиков фирмы «Хафт бурдж», которые требуют возврата внесенных ими в оборот этой фирмы денег.

На основании поступивших первоначально заявлений в отношении фирмы «Хафт бурдж» суд района Сино приговорил в 2014 году 6 руководителей этой фирмы к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет. Однако при этом в отношении трех руководителей решение было принято заочно, так как они «скрылись от суда и следствия».

Клиенты «Хафт бурдж» посчитали данный приговор несправедливым и требовали их освобождения. По их мнению, суд осудил «не тех» людей. По словам потерпевших, до объявления приговора они с адвокатами подсудимых пришли к согласию, что суд должен освободить Орифа Расулова и Олима Маруфова, чтобы те имели возможность вернуть им деньги.

Возмущению пострадавших не было предела: «Если они будут за решёткой, кто вернёт нам наши деньги? От того, что они сядут в тюрьму, мы ничего не добьёмся! Пусть их освободят! Мы не согласны с этим приговором!».

Деятельность фирмы «Хафт бурдж» представляла собой классическую финансовую пирамиду и состояла в том, что вкладчики после подписания соглашения с фирмой вносили взнос и становились членами сетевого бизнеса. Они привлекали в этот бизнес других граждан и получали определенный доход от привлеченных средств. И таким образом вкладчики также были заинтересованы в том, чтобы привлекать в фирму все больше и больше вкладчиков.

Со времени подачи заявлений и исков от пострадавших от преступной деятельности «Хафт бурдж» прошло уже более двух лет, однако вкладчики этой финансовой пирамиды до сих надеются на возвращение своих вкладов, а отдельные из них даже проводят собственные «расследования».

Музаффар Назаров, один из акционеров фирмы «Хафт бурдж» в беседе с Радио Озоди рассказал, что он еще четыре года назад продал в Душанбе однокомнатную квартиру и внес 20 тысяч долларов в оборот фирмы. Однако с тех пор ему не удалось вернуть вложенные им средства, и он теперь вынужден «обивать все пороги».

«Суд вынес решение в отношении шести человек, однако Саидхомид Махмудов, который является генеральным директором фирмы, не осужден. Хотя только он имел право переводить наши деньги в офшорную фирму на Сейшельских островах», - говорит собеседник.

Он говорит, что хотя и Саидхомид Махмудов несколько раз участвовал на судебных слушаниях, однако до сих пор не привлечен к ответственности, и это в то время, как по результатам следствия фирма «Хафт бурдж» присвоила средства 270 вкладчиков на сумму более 1 млн 90 тысяч долларов и в соответствии с финансовыми документами этой фирмы большую сумму полученных средств перевела в офшор на Сейшельские острова в Индийском океане.

Офшорная зона действует на Сейшельских островах с 1995 года. В офшорных зонах владельцы фирм и банковских счетов не облагаются налогом, а банки этой страны не спрашивают источник денег для перевода денег, поэтому владельцы фирмы «Хафт бурдж», которые получили деньги, незаконно перевели их на Сейшельские острова.

Один из других пострадавших фирмы «Хафт бурдж» Иброхим Исрофилов говорит, что уже на протяжении многих лет не может вернуть вложенные им четыре года назад более 6 тысяч долларов. По его словам, ему срочно нужно сделать операцию на ноге, однако из-за отсутствия денег он не может сделать этого.

«В бухгалтерских документах фирмы во время перевода денег в офшорные зоны на Сейшельские острова и в Данию стоит подпись Махмудова. Однако во время следствия он заявил, что якобы он был только начальником отдела кадров и не отвечал за финансовые вопросы. Но он ведь бы генеральным директором и без его подписи не могли быть перечислены никакие деньги. А теперь он ссылается на боли в сердце и не является к следователям», - рассказал нам Исрофилов.

Акционеры «Хафт бурдж» говорят, что они не добиваются заключения виновных в тюрьму, а лишь хотят вернуть заработанные честным трудом свои деньги. Но, пока мы вернем свои деньги, заявляют они, мы будем обращаться с жалобами и исками в различные инстанции.

Суд предложил обвиняемым добровольно вернуть деньги и возместить причиненный ущерб, сказав, что в таком случае виновные будут освобождены от ответственности. Однако ни один из обвиняемых не согласился на такие условия, сказал нам один из вкладчиков, Назаров, так как, по его мнению, обвиняемые в мошенничестве надеются, что «по истечению времени мы откажемся от своих исков и они смогут присвоить безнаказанно наши деньги».