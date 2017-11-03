АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
- 7 ноября в театре имени Лохути состоится театральный вечер в честь Дня таджикского театра и 60-летия Народной артистки РТ Марьям Исоевой. Начало в 17.30
- 7 ноября в поселке Туда в Гиссарском районе будет открыт монумента воинам-красноармейцам.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –7 НОЯБРЯ
День таджикского театра.
1929 – Открылся первый таджикский профессиональный театр – ныне Государственный академический театр драмы имени А.Лахути.
1929 – Приступил к работе Душанбинский полиграфкомбинат.
1937 - Открылся Таджикский государственный русский драматический театр им. В. Маяковского.
1959 - Приступила к работе Душанбинская телестудия.
2001 - В Душанбе состоялось официальное открытие дипломатической миссии Французской Республики в РТ.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 НОЯБРЯ
1414-1492 года – родился поэт и ученый Абдурахман Джами.
1917-1997 года – родился ученый-фольклоровед, поэт, профессор Вохид Асрори.
1917-1995 года – родился журналист Назаршо Исломов
1930 года – родилась певица, Народная артистка Таджикистана Муслима Бакиева.
1933 года – родился географист Чунайдулло Исматов
1934 года – родился ученый-философ, директор института философии и права АН РТ академик Мусо Диноршоев
1937 года – родился актёр и режиссёр Хабибулло Абдураззоков
1940 года – родился поэт, государственный деятель Усмон Назир (Оташ).
1950 года – родился диктор Абдурашид Хучамкулов
1951 года – родился писатель Абдурофеъ Рабиев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.
По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.
По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.
По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 18-20 тепла.
По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 23-25 тепла.
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