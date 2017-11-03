Уже практически год, как Центральный ЗАГС Душанбе находится в небольшом одноэтажном строении при столичном комплексе «Наврузгох». Здание состоит из административной части, торжественного зала и зала, где жених и невеста, а также гости ожидают своей очереди, ну и, конечно, фотографируются на память.

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Конечно, антураж нынешнего Дома бракосочетания уступает в помпезности Центру молодежи (ранее Столичный деловой центр), где базировался центральный ЗАГС на протяжении практически десятилетия, но, по словам работников ЗАГСА это – ненадолго: новое, красивое здание для Дома бракосочетания Душанбе построят, правда где и когда оно будет – неизвестно.