Некоторые жители Юга Таджикистана находят альтернативу заграничным заработкам высоко в горах: практически весь летний сезон в суровых условиях они занимаются поисками золота в местечке Шугнов, расположенном в Ховалингском районе Хатлонской области.

В Таджикистане при тотальном отсутствии работы с достойной оплатой многие люди вынуждены в поисках заработков покидать родину. Те же, кто по тем или иным причинам воздерживается от такого крайнего шага, ищут способы выживания в родных краях. К примеру, некоторые жители Кулябской группы районов забираются в высокогорный Шугнов.

Местечко Шугнов расположено в 300 километрах от Душанбе. Жители прилегающих территорий с давних времен «промывают» здесь золото кустарным способом. При Советском Союзе тут была налажена промышленная добыча металла. После распада Союза поиском золота с применением соответствующей техники занимаются ряд государственных и частных предприятий. Параллельно вдоль золотоносной речки, используя дедовские методы, работают и местные жители. Боб о бок с ними разбиты палатки старателей из других, близлежащих районов.

«Заработать здесь намного сложнее, чем в России»

40-летний житель города Куляба Сайидали Сафаров после депортации из России решил попытать счастье в горах. Последние несколько лет он, чтобы содержать семью, с наступлением весны поднимается в Шугнов и остается здесь до первого снега.

Автор фото: Зарина Эргашева «Бывают дни, когда находим пару грамм золота, а иной раз неделями возвращаемся в свои палатки с пустыми руками», - говорят старатели.

«Обычно приступаем к поискам золота в мае, и так – до конца октября. Трудимся от зари до зари. Бывают дни, когда находим пару грамм золота, а иной раз неделями возвращаемся в свои палатки с пустыми руками», - говорит он.

По его словам, заработать здесь намного сложнее, чем в России. «Приходится практически весь день стоять по колено в ледяной воде и промывать золотоносную породу. Это, конечно, сильно вредит здоровью, но другого выхода нет, нужно держаться и искать желанный металл, чтобы прокормить свою семью», - отметил Сайидали.

Наряду с взрослыми мужчинами здесь трудятся также несовершеннолетние дети. Мухаммад и Собир спускаются к речке сразу после окончания занятий в школе. Они промывают горную породу до глубокой ночи, найденное золото отдают своим родителям, которые работают в золотодобывающей артели «Одина». Работают практически каждый день, чтобы успеть собрать немного денег на зиму. А холода в этих местах наступают уже в конце октября…

Старателей нужно узаконить

Принцип добычи золота здесь прост: старатели используют железный самодельный лоток (бутара), на дно которого кладется кусок плотной ткани, затем он закрывается железной решеткой. Бутара опускается в воду, на нее старатели сыплют песок, который выгребают из русла реки. Течение воды вымывает крупные частицы и оставляет на ткани мелкие, среди которых старатели выбирают крупицы золота.

Собранный металл старатели вынуждены продавать здесь же - работающим недалеко золотодобывающим предприятиям. Золотоискатели не совсем довольны ценами, по которым они продают металл (по некоторым данным, 300 сомони за грамм). Однако другого выхода нет: индивидуальная добыча пока еще в стране не узаконена.

Для того чтобы старателям позволили работать, они предварительно зачисляются в штат работников предприятий с условием, что не утаят ни крупинки золота от «покровителей». А чтобы удостовериться в честности старателей, сотрудники предприятия регулярно проводят у них обыски. Провинившиеся незамедлительно теряют «покровительство» предприятий и оказываются по ту сторону закона. А с такими уже будут разбираться сотрудники соответствующих органов, которые встречаются в Шугнове практически повсюду.

В первой половине этого года Министерство финансов обратилось к правительству с предложением узаконить индивидуальную добычу золота населением. Документ о вольноприносительской добыче золота предполагает свободный поиск и добычу металла на территориях, которые не входят в ведение какой-либо компании. Предварительно, естественно, старатели должны получить соответствующий разрешительный документ от Минфина.

Что стало с предложением, пока неизвестно.

Кто в Таджикистане добывает золото?

По данным Минпрома, золотые активы Таджикистана составляют 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Автор фото: Зарина Эргашева Добыча золота компанией «Одина» в месторождении Шугнов.

Лицензии на добычу драгметаллов в Таджикистане в основном получают китайские компании, которые обычно открывают совместные с таджикским бизнесом предприятия.

Добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное казённое предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

По итогам прошлого года в Таджикистане было произведено рекордных 5 тонн золота и 3,2 тонны серебра. Выпуск золота по сравнению с 2015 годом увеличился на 500 кг, а серебра – на 200 кг.

Ожидается, что за счет сдачи в эксплуатацию новых мощностей к 2022 году годовой объем производства золота по сравнению с показателем 2012 года увеличится в семь раз (по итогам 2012 года в стране было добыто чуть более 2,4 тонны золота).