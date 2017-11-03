24 октября завершился XIX Всекитайский съезд Компартии соседней страны, который по значимости своих итогов со временем сможет претендовать на статус одного из ключевых мировых событий нового столетия. Почему? Своим мнением поделился таджикский политолог Абдугани Мамадазимов.

Со времен знаменитой реформы Дэн Сяопина в соседнем Китае сложилась устойчивая традиция поэтапного транзита власти, когда на съездах Компартии Китая (КПК) происходит то частичное обновление Постоянного комитета Политбюро КПК (фактически правящий орган огромной страны), то приход к власти нового поколения политических лидеров страны.

Постепенно сложилась уникальная «десятилетка» правления страной, когда каждое поколение руководителей оставляет за собой особую веху в развитии этой стабильно формирующейся сверхдержавы. Если Дэн Сяопин инициировал известные китайские реформы, продолжающиеся до сих пор, то следующее поколение лидеров во главе с Цзян Цзэминем в их рамках разработало и реализовало концепцию «тройного представительства», а четвертое поколение лидеров во главе с Ху Цзиньтао (2002–2012) было занято внедрением в жизнь «концепции научного развития».

Однако результаты последнего Всекитайского съезда превзошли все ожидания зарубежных экспертов, так как «пятое поколение» руководителей партии с его «ядром» Си Цзиньпином поставило перед 90-миллионной партией архисложные задачи. Был объявлен переход в «новую эру социализма с китайской спецификой», намечено вывести в следующей пятилетке (2021 год) 1,3-миллиардный Китай на уровень средне-зажиточного государства, а к середине столетия (2049) превратить его в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство». Теперь «Мысли Си Цзиньпина» вошли в Устав КПК, стоящий в жизни соседней страны наравне с Конституцией. Необходимо заметить, что в Устав этой многомиллионной партии до Си Цзиньпина были внесены только «идеи» великого Мао Цзэдуна.

Главное – «удержаться за локомотив»

Что касается его внешней политики, то концепция генсека КПК (одновременно председателя Китая) Си Цзиньпина о «человеческом сообществе единой судьбы» и его инициатива «Один пояс - один путь» также были внесены в Устав Компартии соседней страны. Теперь соседний Китай, в основном решив свои внутренние вопросы развития, стал обращать свои взоры во внешний мир. В то время как одна сверхдержава (США), все больше ведя изоляционистскую политику, постепенно теряет роль локомотива всемирной глобализации, наш восточный сосед, избавляясь от конфуцианского мировоззрения, забирает в свои руки эстафету глобализации.

Другой немаловажный аспект: даже если через пять лет, на следующем, ХХ съезде Си Цзиньпин уступит свое место следующему (шестому) поколению лидеров Китая, его идеи, включая его инициативу «Один пояс - один путь», ставшую трендом современности, будут, безусловно, продолжены ими.

Нам необходимо перестраиваться согласно этим изменениям мировой конъюнктуры.

По данным последнего отчета Baker McKenzie "Belt & Road: Opportunity & Risk", из шести торговых коридоров проекта «Пояс – Путь» коридор Центральная Азия - Китай - единственный неактивный и требует огромных инвестиций в инфраструктуру.

За 50 дней до начала этого съезда состоялся визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай, главным итогом которого является стыковка нашей Национальной стратегии развития (до 2030 года) с китайским мегапроектом «Один пояс - один путь».

Теперь, когда этот мегапроект превратился в главный инструмент реализации внешней политики этого восточного гиганта, нам необходимо также разработать «дорожную карту» для гармоничной состыковки нашей Национальной стратегии развития с этой глобальной стратегической инициативой.

Из трех глобальных проектов - Трансатлантическое и Тихоокеанское партнерства и «Один пояс - один путь» - именно третий имеет к нам прямое отношение.

Цели разные, но сходные

При тщательном рассмотрении можно обнаружить параллельные процессы в наших странах, несомненно при разных величинах и масштабах экономик.

Если согласно «первой столетней цели» к 2021 году (к столетию образовании КПК) наш восточный сосед достигнет «общества малого благосостояния», то мы к 30-летию нашей независимости (2021) также должны существенно уменьшить число бедного населения страны.

Если китайцы согласно «второй столетней цели» к 2049 году (к 100-летию образования КНР) станут мощной сверхдержавой, то мы согласно НСР к 2030 году должны перейти от аграрно-индустриального к индустриальному государству, а к середине нашего столетия стать страной с колоссальной выработкой экологически чистой гидроэнергетики.

При несоразмерности наших экономик имеется ряд преимуществ у наших стран для тесной межгосударственной кооперации - богатое историко-культурное наследие Великого шелкового пути и объективная совместная борьба против «трех зол современности» (терроризма, экстремизма и сепаратизма).

Трудовой эмиграции из Китая ждать не нужно?

Скрупулезное изучение колоссального наследия Великого шелкового пути, выступающего оригиналом китайской инициативы «Один пояс - один путь», демонстрирует нам, что наши предки, как представители древнего оседлого народа, гармонично сотрудничали между собой, залогом чего выступало полуторатысячелетнее функционирование этого мирового сухопутного трансконтинентального торгового пути, уже более 500 лет ожидающего своего возрождения.

Как мы указывали в предыдущих публикациях, небольшой Таджикистан играет ключевую роль в реализации политики безопасности в центре Евразии - «отсечение правой руки» международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, выступая надежным заслоном на «крыше мира», жестко и своевременно пересекая попытки перехода экстремистов всех мастей из неспокойного Афганистана в СУАР, являющийся неотъемлемой частью Китая.

Реализация новых амбициозных планов нашего восточного соседа, принятых на последнем съезде его правящей партии, невозможна без наличия его мирного окружения, благосклонно относящегося к достижению его столетних планов и программ, и таковой является позиция дружественного Таджикистана.

А планы быстроразвивающегося Китая по переходу к научно-инновационному типу экономики могут со временем снять различные фобии по отношению к нему, так как инновационный подход в экономике по своей природе снимает проблему территориальной экспансии. Люди будут заниматься в местах традиционного обитания производством наукоемкой продукции, не акцентируя внимание на установлении контроля в зарубежных странах, добыче сырья и ресурсов.

А быстрое старение трудовых ресурсов Китая в результате предыдущей демографической политики (один ребенок в семье) не только снимает проблему трудовой эмиграции из Китая, но и со временем поставит вопрос иммиграции высококвалифицированных специалистов в эту новую «силиконовую или литиевую Поднебесную».

При правильном подходе до середины текущего столетия до половины финансовых ресурсов, необходимых для реализации нашей НСР и других программ, мы можем мобилизовать при тесной кооперации с нашим восточным соседом, взявшим курс на построение «сообщества с единой судьбой», где найдется место и для его ближайшего соседа с развивающейся экономикой.