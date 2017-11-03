Говорят, что Дональд Трамп привнес в американскую политику приемы шоу-бизнеса. На самом деле он здесь далеко не первый. Историки и социологи утверждают, что у власти и Голливуда давно уже сложные и интересные отношения, которые меняются с каждым новым президентом, пишет русская служба Би-би-си.

На днях компания Netflix объявила, что не будет продолжать съемки «Карточного домика» - одного из самых дорогостоящих и популярных современных политических сериалов.

Заявление появилось сразу после того, как стало известно о секс-скандале вокруг Кевина Спейси, исполнителя главной роли в сериале. Но компания утверждает, что приняла решение еще месяц назад.

После выборов 2016 года в США «Карточный домик» стали воспринимать как историю, предсказавшую восхождение Дональда Трампа, вся политическая карьера которого окружена скандалами.

Пресса искала совпадения и параллели, а зрители говорили, что после избрания Трампа сериал потерял актуальность: в реальной политике теперь гораздо больше драмы и комедии.

«Медийная индустрия становится политическим игроком, а политика ведется медийными способами. И кульминацией этого является Трамп, который общается и строит свой образ, как актер», - говорит исследователь Арсений Хитров, который изучает социологию медиа и феномен политического сериала в Кембриджском университете.

В США, главном мировом производителе кинокартин и телесериалов, две сферы - политика и развлечения - давно взаимодействуют, помогая друг другу и перенимая ключевые черты.

Актер на службе президента

В июне 1952 года генерал Дуайт Эйзенхауэр отправился в город своего детства Абилин в штате Канзас. Там, на собрании сторонников, он планировал объявить о том, что выдвигает свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах США.

Однако внезапно пошел дождь. Советники предложили перенести выступление в помещение: записать обращение в местном баре и показать запись по национальному телевидению. Эйзенхауэр отказался, посчитав, что эффектней будет выступление не только перед камерами, но и перед народом.

Он действительно вышел к толпе и произнес речь. Все смотрели на мокрого политика, который пытался говорить, защищаясь от дождя и ветра. С точки зрения телевизионной картинки это был провал.

Первым политиком, который использовал медиа в президентской кампании, считается Джон Кеннеди. Но его предшественники тоже обращались за помощью в Голливуд, в том числе Дуайт Эйзенхауэр

На собрании республиканцев присутствовал известный голливудский актер Роберт Монтгомери. Увидев выступление, он тут же позвонил представителям Эйзенхауэра и предупредил, что они ни в коем случае не должны допустить, чтобы такие кадры появились на национальном телевидении.

Актер понимал, что в такой момент визуальные образы чрезвычайно важны. Он не только уберег кандидата от ошибки, но стал советником Эйзенхауэра и начал работать с ним над образом сильного лидера, который нравился людям.

В 1953 году Эйзенхауэр был избран президентом, но даже после этого продолжил работать с Монтгомери.

Эту историю описывает профессор Кэтрин Кремер Броунелл, автор книги «Showbiz Politics: Hollywood in American Political Life» («Политический шоу-бизнес: Голливуд в политической жизни Америки»).

Броунелл исследовала скрытые и явные отношения между политической верхушкой США и Голливудом, существовавшие на протяжении десятилетий.

Политики как новые звезды

Считается, что первым крупным политиком, который использовал медиа и законы Голливуда для победы на выборах, был Джон Кеннеди. Ролики для его президентской кампании снимал режиссер Джек Деноув, а песни в них исполнял Фрэнк Синатра.

Но, по словам Броунелл, связь политики и шоу-бизнеса в США имеет гораздо более долгую историю.

«В той или иной форме сотрудничество регулярно возникало с 1930-х годов. В критические моменты - во время Великой депрессии, Второй мировой или холодной войны - звезды Голливуда тратили немало сил и времени, чтобы продвигать политику Белого дома», - говорит Броунелл.

Историк объясняет, что все началось с того, что Джек Уорнер, глава компании Warner Brothers, по собственной инициативе снимал короткометражки, продвигающие политику «Нового курса» президента Франклина Рузвельта.

Рональд Рейган - актер, сменивший голливудские студии на Овальный кабинет Белого дома

Продюсер хотел таким способом наладить более близкий контакт с президентской администрацией, что, как он предполагал, помогло бы ему с развитием бизнеса.

Систематическая совместная работа голливудских боссов и Белого дома началась во время Второй мировой войны. Тогда была создана Канцелярия военной информации. Она должна была вести диалог с медиаиндустрией и координировать то, как войну изображают в Голливуде и в прессе.

Канцелярия готовила специальные инструкции, предназначенные, в том числе для продюсеров, сценаристов и руководителей студий. Суть их сводилась к тому, что участие США в войне должно было восприниматься как борьба за Четыре свободы, провозглашенные Рузвельтом.

Самый известный пример такой работы - серия пропагандистских фильмов «Почему мы сражаемся» Фрэнка Капры, в создании которых принимала участие студия Disney.

Во время холодной войны голливудские звезды работали с госдепартаментом, путешествуя по стране и за границей в качестве «послов демократии».

У студий вроде Warner Brothers и Metro Goldwyn Mayer были строгие правила и руководства для звезд, предписывавшие, на каких политических мероприятиях им нужно появляться и в каком качестве, рассказывает Броунелл.

При чем тут пропаганда

Деятельность Канцелярии военной информации Рузвельта активно критиковали республиканцы, считая, что это прямая идеологическая пропаганда «Нового курса» Рузвельта.

В послевоенные годы уже консерваторы выступили с идеей о том, что нужно отделить шоу-бизнес и политику из-за того, что слишком велика угроза манипулирования.

Благодаря своей популярности звезды могли влиять на политические решения и оценки аудитории, что для политиков выглядело как возможная угроза.

Арнольд Шварценеггер, бывший терминатор и губернатор - воплощение симбиоза Голливуда и американской политики

И тем не менее, говорит Броунелл, так или иначе с шоу-бизнесом были связаны все политические силы, поэтому взаимной критике из-за заигрывания с кино и индустрией развлечений подвергались все.

В октябре издание BuzzFeed выпустило большое расследование о том, как ФБР старается улучшить свой образ, выступая консультантами на кинопроизводстве.

В распоряжении издания оказались презентации и внутренние документы, описывающие стратегию взаимодействия с голливудскими студиями и повышения привлекательности ФБР.

Влияние на поп-культурные проекты в бюро посчитали более перспективным, чем, например, появление в новостях.

Известно, что ФБР консультирует кинокомпании бесплатно. Однако, как пишет издание, документы доказывают, что до того, как согласиться на участие в проекте, бюро оценивает, насколько выгодным будет то или иное появление на экране.

Обвинять Голливуд в том, что он действует по указке Белого дома или других структур, нельзя, считает социолог Арсений Хитров.

«В истории отношений между политиками и Голливудом были случаи именно пропаганды и существуют такие примеры, но вообще эти взаимоотношения более сложные и тонкие, - говорит он. -Это налаженная институциональная связь. Никакого прямого заказа, что всех русских, например, нужно изображать шпионами, конечно, нет. Вернее всего это было бы описать как систему, где элементы постоянно взаимодействуют на разных уровнях, информируя друг друга», - говорит он.

Примером такого взаимного влияния может быть работа Центра Нормана Лира при университете Южной Калифорнии. Центр запустил программу «Голливуд, здоровье и общество», чтобы консультировать создателей сериалов по вопросам медицины.

Специалисты центра работают почти со всеми ведущими студиями, среди которых Fox, HBO, Showtime, Netflix и AMC. Консультанты помогали в производстве сериалов «Во все тяжкие», «Милые обманщицы», «Хорошая жена», «Клиника» и еще около сотни проектов.

По словам Хитрова, это сотрудничество может принимать и другие формы. Например, благодаря работе с подобными институтами сериал выполняет и образовательную функцию, попутно с основным сюжетом рассказывая о важности своевременной диагностики или профилактики какого-то заболевания.

Роль сериалов, как одного из самых распространенных и популярных жанров поп-культуры, возрастает и усложняется. Одновременно с этим растет роль и политического сериала.

До ухода в большую политику Трамп был частым гостем на телеэкране. Шоу с участием Дональда Трампа на Comedy Centra

«Продвижение блокбастера и запуск избирательной кампании проходят по одному и тому же принципу. Это не совпадение, а результат долгих взаимоотношений между Голливудом и президентской администрацией», - говорит Броунелл.

«За последние 80 лет граница между индустрией развлечений и политикой стерлась из-за того, что политики постоянно используют шоу-бизнес для общения с аудиторией во время кампаний, даже уже добившись желаемого поста», - продолжает она.

По словам Броунелл, избиратели в свою очередь ждут от кандидатов, что те будут их развлекать. Таким образом, шоу становится победной стратегией на выборах или при продвижении своих политических решений, говорит историк.

Однако впервые за долгое время эта стратегия может не сработать. И, возможно, это произойдет именно в эпоху Трампа, который использует медиа и массовую культуру гораздо активнее своих предшественников.

«Хорошую избирательную кампанию можно построить на образе. Но для того, чтобы быть хорошим политиком, нужна не только форма, но и содержание. Если Трамп и дальше будет фокусироваться только на том, чтобы быть главной мировой знаменитостью с высокими телевизионными рейтингами, в итоге он скорее всего не оставит никакого следа в истории страны и памяти ее граждан», - заключает Броунелл.