Королевство Саудовская Аравия в последние годы уделяет серьезное внимание экономическим и политическим связям с Таджикистаном.

В интервью «Азии-Плюс» чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади рассказал о том, как развиваются отношения двух стран, чем вызван интерес Королевства к Таджикистану и что он думает об отношениях РТ с Ираном.

- Господин посол, насколько сегодня отношения между Таджикистаном и Саудовской Аравией в экономической и политической сферах отвечают нуждам и требованиям времени?

- У нас сложились крепкие, добрые и доверительные отношения. Этому способствовали неоднократные обоюдные визиты на различных уровнях, в том числе президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который пять раз побывал в Саудовской Аравии. Последним был визит генерального прокурора Саудовской Аравии в Таджикистан, который состоялся на прошлой неделе.

Кроме того, наладилось экономическое сотрудничество между нашими государствами. В области реализации проектов развития в Таджикистане активно начал работать Саудовский фонд развития, Центром гуманитарной помощи Короля Салмана финансируется реализация соцпроектов.

- Королевство Саудовская Аравия - страна, играющая важную роль на Ближнем Востоке. В чем заключается его интерес к Таджикистану, который расположен далеко от его границ и у которого не столь ведущие позиции в регионе?

- Саудовская Аравия сотрудничает со многими странами мира, в том числе и с государствами в Центральной Азии. И Таджикистан не исключение. Я не соглашусь с мнением, что эта страна не занимает ведущую позицию в регионе.

Хотя нынешние отношения между Королевством Саудовская Аравия и Республикой Таджикистан крепкие, однако они еще не вышли на тот уровень, к которому стремится руководство двух государств.

О помощи Таджикистану

- Вопрос привлечения таджикских трудовых мигрантов в экономику Саудовской Аравии рассматривался не раз. Какие конкретные шаги предприняты в этом направлении?

- Как известно, большинство трудовых мигрантов в Саудовской Аравии составляют выходцы из ряда стран мира. Однако в связи с ростом экономики Королевство нуждается в привлечении большего числа трудовых мигрантов в определенные отрасли экономики. Надеюсь, в ближайшем будущем, с принятием соответствующего документа, вопрос привлечения трудовой миграции из Таджикистана в Саудовскую Аравию будет решен положительно.

- Как ранее сообщалось, Саудовский фонд развития выделит в качестве льготного кредита свыше $35 млн для строительства 66 общеобразовательных школ. Они все будут светские или будут строить также религиозные школы и вузы?

- Цель Саудовского фонда развития - поддержка проектов развития в Таджикистане. Это строительство дорог, школ и больниц в соответствии с мировыми стандартами качества. Наш Фонд абсолютно не вмешивается в образовательную политику и другие внутренние дела Таджикистана.

- На ваш взгляд, с чем связаны многочисленные публикации в СМИ о том, что Саудовская Аравия планировала выделить средства на строительство парламентского комплекса в Таджикистане? Откуда появились эти слухи?

- Как я уже отметил, Королевство Саудовская Аравия ведет сотрудничество с Таджикистаном в различных отраслях. Что касается строительства парламентского комплекса, могу сказать, что никаких переговоров по этому вопросу мы не проводили. Я не знаю, откуда исходят подобные сообщения и с какой целью их публикуют в печати. Любые согласованные с правительством Таджикистана проекты мы публикуем на своих официальных информационных ресурсах и просим журналистов ссылаться именно на них.

Об Иране

- В том, что отношения Таджикистана с Ираном сейчас переживают сложные времена, аналитики также видят след Саудовской Аравии. Как вы можете прокомментировать эти мнения?

- Если отношения Таджикистана с Ираном переживают сложные времена, то причиной этого, на мой взгляд, является агрессивная политика, которую проводит Иран во многих странах мира, с которыми имеет отношения.

- То есть вы считаете, что шиитский Иран мог активно проводить в преимущественно суннитском Таджикистане свою агрессивную политику?

- Я не хочу останавливаться на всех фактах вмешательства Ирана во внутренние дела Таджикистана. Об этом подробно рассказывается в документальном фильме, показанном таджикским телевидением 8 августа текущего года. В этом фильме, как вы знаете, раскрывается роль Ирана в создании некоторых проблем, имеющих место в Таджикистане. Также об этом говорится в статье, которая печаталась 20 октября на официальном сайте Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан.

О беженцах

- Почему мы не видим активную позицию исламского мира, в том числе Королевства Саудовская Аравия, в вопросе урегулирования конфликтов в мусульманских странах, таких как Сирия, Ирак, Афганистан?

- Саудовская Аравия играет большую и ясную роль в решении проблем исламского мира, непосредственно собственными усилиями или в рамках Организации исламского сотрудничества и ООН. Помощь Саудовской Аравии не ограничивается отдельными регионами, она охватывает все регионы мира, где мусульмане испытывают проблемы. Наверняка вы в курсе, что недавно в продолжение ранее осуществленных гуманитарных акций Слуга двух святынь Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд оказал помощь мусульманам-рохинджа в Мьянме для облегчения их участи, и для этой цели по поручению Короля выделено 15 млн долларов. Эта сумма составляет 10% от общего объема гуманитарной помощи, согласно докладу ООН.

- Много беженцев приняла Саудовская Аравия из Сирии?

- Королевство Саудовская Аравия с начала сирийского кризиса приняло около 2,4 млн сирийцев, многие из них до сих пор проживают в Саудовской Аравии. Хочу напомнить, что в Королевстве нет лагеря для сирийский беженцев, наоборот, они пользуются равными правами в получении бесплатной медицины, доступа к рабочему рынку и обучению. Они наши братья, и мы их не считаем беженцами.

- Вы в Таджикистане сравнительно недавно. И все же, наверное, успели побывать во многих уголках республики. Ваши впечатления о Таджикистане, о таджиках?

- До своего назначения я многое знал о Таджикистане и, самое главное, знал и знаю, что Таджикистан – это страна, занимающая особое место среди стран Центральной Азии. Также знал, что таджикский народ имеет тысячелетнюю историю и древнюю цивилизацию, уходящую корнями вглубь веков. Здесь же я еще увидел прекрасную природу, добрых, отзывчивых людей и говорю искренне: я здесь среди братьев.