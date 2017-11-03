В Российско-Таджикском (славянском) университете состоялся показ коллекции одежды от японского дизайнера Джунко Кошино. Дизайнер лично присутствовала на показе своей одежды, которую продемонстрировали таджикские модели.

Джунко Кошино приехала в Таджикистан в составе японской культурной миссии. Госпожа Кошино проводила показы мод по всему миру, включая Пекин, Нью-Йорк, Вьетнам, Кубу, Польшу и Мьянму. В 2006 году она была удостоена ордена «Cavaliere dell Ordine della Stella della Solidarieta «Italiana» (Рыцарь ордена звезды солидарности итальянца). Она также является членом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Токио 2020 и Специальным посланником на Экспо 2025 в городе Осака.

В рамках мероприятия свои коллекции одежды также продемонстрировали таджикские дизайнеры Нафиса Имранова и Хуршед Саторов.