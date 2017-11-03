Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четвертый раз вошел в список 500 самых влиятельных мусульман планеты. Также в списке фигурирует глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдулкодирзода.

Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне составил очередной список 500 самых влиятельных мусульман (The Muslim 500). Список публикуется ежегодно с 2009 года.

Представляя Эмомали Рахмона, авторы публикации отмечают, что он занимает пост президента Таджикистана с 1994 года. Отмечается, что он является сторонником историко-культурных таджикских корней, и в 2007 году отказался от славянского суффикса «ов» в своей фамилии (Рахмонов).

Относительно Абдулкодирзода в публикации говорится, что он является главой мусульман Таджикистана, которые, в основном, исповедуют суннитское течение ислама ханафитского толка. Также, по данным исследования, в Таджикистане также отмечается развитие накшбандии – одно из течений суфизма.

В Топ-50, как и в предыдущие годы, вошел духовный лидер исмаилитов мира Шох Карим Ал-Хусайни (Ага Хан IV), численность последователей которого по всему миру насчитывается до 15 миллионов человек..

Возглавляет список 500 наиболее влиятельных мусульман второй год подряд один из самых умеренных суннитских священнослужителей в Египте Шейх Ахмад Мухаммад аль-Тайиб. За ним следуют король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и король Иордании Абдуллах II ибн аль-Хусейн.

В пятерку попали также Аятолла Сайид Али Хаменеи - высший руководитель (Рахбар) Ирана с 1989 года по настоящее время и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, в 2013 году туда был включен лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири, а в прошлом году - Дильшод Назаров, как мусульманин, который получил олимпийскую золотую медаль в 2016 году в Бразилии.