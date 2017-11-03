Монумент Ахалтекинским лошадям, прозванный в народе "сороконожкой". Правительственный квартал, справа находится старое здание кабинета Министров. Совсем недалеко отсюда - русский базар.

Договор об установлении породнённых связей столиц Таджикистана и Туркменистана был подписан 2 ноября председателями города Душанбе Рустамом Эмомали и Ашхабада – Шамухамметом Дурдылаевым.

Документ был подписан по итогам таджикско-туркменских переговоров, состоявшихся в рамках официального визита главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан.

Первый договор о дружбе был подписан еще в августе 1966 года с городом Лусака, расположенным в далёкой Замбии.

Как сегодня выглядит Ашхабад, город с которым 2 ноября породнился Душанбе.