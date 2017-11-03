Его Высочеству Ага Хану IV вручена Премия «За выдающиеся жизненные достижения» от Азиатского Сообщества в рамках премиальной программы «Лидеры Перемен в Азии».

В Нью-Йорке 1 ноября Его Высочество Ага Хан получил от Азиатского Сообщества премию «За выдающиеся жизненные достижения» - самую престижную премию Азиатского Сообщества – на церемонии вручения в рамках премиальной программы «Лидеры Перемен в Азии», сообщает в официальном пресс-релизе Организации Ага Хана по Развитию.

Премия присуждается ежегодно отдельным лицам, организациям и общественным движениям, которые вдохновляют, просвещают и демонстрируют истинное лидерство в областях, которые отражают базовые положения политики и бизнеса, искусства и культуры, а также образования Азиатского Сообщества.

Принимая премию «за улучшение жизни миллионов людей в Азии и по всему миру» через реализацию инициатив Сети Ага Хана по развитию (АКДН), Ага Хан сказал: «Лидер любого глобального сообщества надеется и молится на одну вещь – мир; мир в каждой общине, в каждой стране мира, с тем, чтобы мужчины и женщины могли жить в безопасности, строить свое будущее, пользуясь силой, мужеством, надеждой и мудростью. Это и есть те ценности, с которыми тесно связаны лидеры моего сообщества, мои учреждения и я лично и ради которых мы будем продолжать работать на протяжении многих и многих будущих десятилетий».

Ага Хан обратился с речью после получения премии, которая ему была вручена президентом и исполнительным директором WETA-TV и женой бывшего сенатора Джона «Джея» Рокфеллера – Шарон Рокфеллер, а также Майклом Блумбергом, бывшим мэром Нью-Йорка.

«Эта премия – четвертая крупная награда, которая была вручена Ага Хану в Нью-Йорке в этом году – год, в котором Ага Хан отмечает также свой Алмазный Юбилей в качестве Имама (духовного лидера) мусульманской общины шиитов исмаилитов. Ранее в этом году он был награжден медалью Ассоциации по внешней политике, получил медаль Президента «Архитектурной Лиги Нью-Йорка», а также премию «Лидер Глобальных Перемен» от Фонда ООН», - говорится в официальном сообщении.

«Через организацию Ага Хана и в качестве духовного лидера, он десятилетиями работает над созданием более мирного и толерантного мира, - сказал Блумберг. - Он уделяет большое внимание тем областям и вопросам, которые в этом более всего нуждаются, в том числе защите уязвимых сообществ от последствий изменений климата, и помогает молодым людям развивать новые навыки, которые могут помочь им добиться успеха. Он также является одним из лидеров в использовании партнерских связей между государственным и частным секторами для распространения экономических возможностей, улучшения общественного здравоохранения и расширения доступа к образованию».

Президент Азиатского Сообщества Жозет Шеран также отметила роль АКДН и усилий этой организации в Афганистане и Таджикистане.

«Мы знаем силу вашей работы; я знаю силу вашей организации; я знаю, что вы создаете. И мы нуждаемся в подобных организациях, объединяющих людей, готовых сказать, что это мир добра, что это мир, в котором мы стоим рядом друг с другом, и именно это есть то, что мы сегодня чествуем», - сказала она.

Кроме Ага Хана, еще восемь человек в этом году были номинированы на получение премии глобальной сети Азиатского Сообщества за деятельность, которая оказывает значительное и позитивное влияние на будущее Азии и всего мира.

В число номинантов премии вошли: Сезам Стрит - за доказательство того, что обучение может быть увлекательным в любой точке мира; актер Дев Пател - за освещение жизни бедных в Индии; Сонита Ализаде - за использование музыки в стиле рэп для борьбы за права человека и права женщин в Афганистане; Ленг Оух – за то, что рискуя своей жизнью, привлекал внимание к незаконной вырубке леса в Камбодже; Жан Лю - за транспортную революцию в Китае; обладатель премии Грэмми Ву Тонг – за показ того, что музыкальная виртуозность не имеет границ; Тадаши Янай - за создание глобальной розничной империи, которая берет начало в местных общинах; и знаменитая охотница за орлами Айшолпан Нургайв - за разрушение гендерных барьеров в столь юном возрасте.

Азиатское Сообщество было основано в 1956 году Джоном Д. Рокфеллером 3-им, как некоммерческая общественная организация с крупными центрами и общественными зданиями в нескольких городах мира. Это ведущая образовательная организация, занимающаяся вопросами взаимопонимания и укрепления партнерских отношений между народами, лидерами и учреждениями Азии и США в глобальном контексте. Сообщество способствует пониманию, генерирует идеи и содействует сотрудничеству для решения существующих проблем и создания совместного будущего в области искусства, бизнеса, культуры, образования и политики.