Tajik Prime Minister Qohir Rasoulzoda, who is currently in Tashkent to attend a session of the CIS Council of Heads of Government, yesterday held talks with Uzbek President Shavkat Mirziyoyev.

