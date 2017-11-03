Министерство энергетики водных ресурсов Таджикистана уточнило источники поставляемой на север Афганистана таджикской электроэнергии. Таким образом, Минэнерго опровергает данные отчета «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане», ежемесячно подготавливаемый министерством экономического развития и торговли РТ при финансовой поддержке международных доноров.

В предоставленном «АП» в середине октября отчете говорилось, что в сентябре из Сангтудинской ГЭС-1 и ГЭС «Сангтуда-2» осуществлялись поставки электричества в соседний Афганистан. Общий объем поставок южному соседу составил около 223 млн кВт/ч. Это почти на 23 млн кВт/ч больше экспортированной в эту страну электроэнергии в сентябре прошлого года.

Между тем, в направленном в редакцию «АП» опровержении говорится, что поставки электроэнергии в Афганистан осуществляются не «из Сангтудинской ГЭС1 и ГЭС «Сангтуда-2»», а «из энергетической системы страны, в основном из электроэнергетической подстанции 220 кВ «Геран-2»».

Отметим, что данная подстанция, расположенная на юге страны в районе Джайхун (бывший Кумсангир), была сдана в эксплуатацию при участии президента РТ Эмомали Рахмона в августе этого года. Эту подстанцию построили за счет гранта (более $21 млн.) Азиатского банка развития.

Две линии электропередачи 220 кВ подстанции «Геран-2» соединены с ГЭС «Сангтуда-1» и одна линия 220 кВ – с подстанцией «Колхозобод».

Двухцепная линия электропередачи 220 кВ и одна линия электропередачи 110 кВ экспортируют вырабатываемую Таджикистаном электроэнергию в Афганистан.