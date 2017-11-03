Таджикистан заинтересован в продвижении регионального проекта строительства железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан». Об этом заявил спикер нижней палаты Таджикистана Шукурджон Зухуров 3 ноября в Душанбе на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Необходимо в самое ближайшее время выйти на консолидированное решение по этому вопросу. Сказанное касается и дополнительного проекта строительства железной дороги по короткому маршруту «Бешкент – Калдор – Исломпанджа - Келиф» протяженностью 160 километров. Реализация указанного проекта даёт возможность привести в движение огромный объём грузопассажиро перевозок по южному региону», - сказал Зухуров.

Он отметил, что соответствующим таджикским ведомствам следует продолжить проработку реализации этого проекта.

Отметим, что меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран. Первая очередь этой дороги - Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) - запустили в конце прошлого года при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президента

Между тем, правительством Туркменистана не был одобрен подписанный Таджикистаном и Афганистаном протокол о дальнейшей реализации проекта по строительству железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Таджикской и афганской сторонами данный протокол подписан еще в 2014 году, после чего был направлен на рассмотрение правительства Туркменистана.

Ранее существовали спорные моменты по выбору маршрута этой дороги через территорию Афганистана. Были предложены два маршрута. Протяженность короткого маршрута, который предложил Таджикистан, составляет 160 километров. Предложенный афганской стороной маршрут составлял свыше 500 километров. В итоге сторонам удалось договориться и подписать соответствующий протокол, направив его потом на подписание правительству Туркменистана.

Также оставалось под вопросом строительство таджикско-афганского участка в связи с ситуацией на афганской территории: Азиатский банк развития, который ранее взял на себя финансирование прокладки афганского участка этой дороги, приостановил поддержку этого проекта из-за напряженной обстановки в соседней стране.

Ранее АБР выделил $9 млн. грантовых средств для разработки технико-экономического обоснования будущей железной дороги.