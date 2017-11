Tajik authorities are not against opening of branches of leading Islamic banks of Middle East, in particular Qatari banks, in the country. They also support initiatives aiming at participation of Middle East’s Islamic banks in authorized capitals of Tajik commercial banks

