МВД Узбекистана будет круглосуточно искать в СМИ и интернете недостоверную или посягающую на авторитет органов внутренних дел информацию. Об этом говорится в постановлении правительства от 30 октября 2017 года, пишет «Фергана».

Круглосуточным мониторингом займется управление по связям с общественностью и СМИ, которое появится в системе пресс-службы МВД. Выявив нежелательную информацию, управление должно будет обязательно на нее отреагировать.

Эта структура займется также организацией встреч и брифингов чиновников с представителями гражданского общества, а также открытого прямого диалога руководства МВД с гражданами.

В структуре управления появится медиацентр, который будет готовить медиапроекты для регулярного информирования населения об актуальных вопросах охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Медиацентр будет отвечать и за широкое освещение криминальной ситуации в стране с тем, чтобы не допустить распространения недостоверной информации о деятельности органов внутренних дел.

До 1 декабря должен быть утвержден порядок своевременного и достоверного освещения событий, вызвавших общественный резонанс, включая организацию эфирных выступлений по этим вопросам уполномоченных представителей МВД.

В апреле 2017 года президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятельность органов внутренних дел Узбекистана. В числе недостатков он назвал низкий уровень культуры общения с гражданами, отсутствие диалога с населением и эффективного взаимодействия с органами самоуправления граждан, а также другими институтами гражданского общества.