Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что может встретиться с Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС.

"Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Планируется, что Трамп отправится в продолжительное азиатское турне в предстоящие дни. Эта поездка, во время которой хозяин Белого дома посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины, должна состояться 5-14 ноября, сообщает ТАСС.

В рамках турне Трамп, в частности, примет участие 10 ноября в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Кроме того, он будет присутствовать 12-13 ноября в Маниле на саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что график двусторонних встреч Владимира Путина на саммите АТЭС верстается, пока никакие встречи не запланированы.

Ранее Трамп и Путин встречались в июле на полях саммита G20 в Германии.