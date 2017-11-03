Объем денежных переводов из-за рубежа в Таджикистан увеличился за три квартала этого года на 18 процентов. Рост размера денежных переводов связывают с восстановлением российской экономики.

«ВВП России за девять месяцев этого года увеличился на 1,7 %, а уровень инфляции составил 3,4 %. Повысились индекс доверия предпринимателей, реальная заработная плата и объёмы потребительских кредитов. МВФ на 2017 год предусматривает рост ВВП России на 1,8 %», - сказал глава комитета по экономике, бюджету, финансам и налогам нижней палаты парламента РТ Шариф Рахимзода в четверг, 2 ноября, в Душанбе в ходе шестого заседания Парламентского комитета по сотрудничеству между Евросоюзом и Таджикистаном.

По его словам, эти показатели способствовали росту объема денежных переводов из-за рубежа на 18 % и, соответственно, увеличению денежных доходов населения Таджикистана.

«Это в свою очередь, - продолжил Рахимзода, - привело к незначительному изменению структуры корзины потребления населения в сторону уменьшения доли продовольственных товаров и увеличения доли непродовольственных товаров».

Денежные переводы из России в Таджикистан за девять месяцев прошлого года сложились в размере более 1,4 миллиарда долларов. С учетом 18-процентного роста объем денежных переводов за первые три квартала этого года составляет около 1,7 миллиардов долларов.

За последние два года в связи с рецессией в экономике России наблюдалось снижение объема денежных переводов в Таджикистан.

В России по различным данным проживает и трудится более 1 миллиона граждан Таджикистана.

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