Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 ноября провёл встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, прибывшим в Ташкент для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе встречи была выражена взаимная заинтересованность в развитии конструктивного и продуктивного сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев особо отметил важность эффективного использования потенциала совместной Межправительственной комиссии для продвижения конкретных проектов и программ, нацеленных на укрепление традиционно дружественных и тесных отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.

Кохир Расулзода поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанный теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Напомним, сегодня, 3 ноября в Ташкенте состоится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В повестку дня включен комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества государств Содружества в различных сферах.

В узком формате планируется провести свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, а также согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.

На расширенном заседании будет рассмотрен более десяти проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия.

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