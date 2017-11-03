Новый завод мощностью 3 миллиона тонн цемента в год станет крупнейшим подобным предприятием в Средней Азии и будет оснащен высокотехнологичным оборудованием преимущественно европейских производителей, сообщает Подробно.uz.

Китайская компания Beijing Triumph International Engineering Со (входит в промышленную группу CNBM) подписала контракт на строительство нового цементного завода "сухим способом" в Узбекистане.

Контракт общей стоимостью более 160 миллионов долларов предполагает выполнение работ по проектированию, строительству, поставке, изготовлению и монтажу оборудования, а также обучению персонала. Новый завод планируется возвести на базе действующего предприятия "Ахангаранцемент" и запустить к 2020 году.

Проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного 2 ноября председателем совета директоров "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" Филаретом Гальчевым и председателем правления "Узстройматериалы" Ботиром Зариповым в присутствии премьер-министров России и Узбекистана Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова.

"Узбекистан сегодня динамично развивается. Растет потребление строительных материалов. Производственные мощности "Ахангаранцемента" сегодня загружены на 100%. Спрос на продукцию предприятия увеличивается не только в Узбекистане, но и в соседних государствах. Строительство нового цементного завода позволит, с одной стороны, полностью удовлетворить спрос внутри страны, с другой — увеличить поставки продукции на экспорт", — отметил Филарет Гальчев.

Реализация проекта также будет способствовать расширению производства конкурентоспособной продукции, снижению энергоемкости экономики, внедрению в производство прогрессивных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. При этом мощности "Ахангаранцемента" будут задействованы все то время, пока будет идти строительство нового промышленного объекта.

В настоящее время в Узбекистане работает пять крупных цементных заводов: "Кызылкумцемент", "Ахангаранцемент", "Кувасайцемент", "Бекабадцемент", Джизакский цементный завод, а также ряд мелких предприятий. Их общая мощность превышает 8,5 миллионов тонн продукции в год. Всего в ближайшие пять лет в Узбекистане запланировано увеличение объёма выпуска цемента в 2 раза до 17 миллионов тонн в год.