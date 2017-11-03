АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В столице Узбекистана, городе Ташкенте состоится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

- 3 ноября в гостинице Хаятт Ридженси начнет работу Национальный форум по Верховенству права, в котором примут участие представители государственных органов, институтов гражданского общества и академических кругов. Начало в 9 часов

- 3 ноября в Галерее «Современного Искусства Таджикистана» (Ашан 3 этаж) пройдет Детская выставка альбома «Дети рисуют мир. Казахстан» и «Дети рисуют мир. Исламские страны». Начало в 17 часов

- 3 ноября в Кукольном театре в Душанбе пройдет показ спектакля «Караван-Сарай» театра кукол Ташкента. Спектакль на русском языке. Справки по телефону: 907 71 79 39, 904 12 23 93

- Пресс-брифинг по итогам реализации проекта «Информационная кампания по использованию ремней безопасности и эко вождению в г. Душанбе». Гостиница Хаятт Ридженси Душанбе. Начало в 08:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –3 НОЯБРЯ

2002 - В пункте пропуска Тем близ города Хорог ГБАО открыт автомобильный мост через реку Пяндж, соединивший таджикский и афганский берега.

2006 - Россия передала Таджикистану четыре боевых вертолёта - два Ми-8 и два Ми-24.

2008 - В Хороге с участием наследного Имама исмаилитов Ага Хана IV заложен первый камень в фундамент Исмаилитского культурно - просветительского центра (Джамоатхона).

2014 - Новый терминал Международного аэропорта Душанбе открыл свои двери для пассажиров;

2016 - Парламент Таджикистана запретил работать в госструктурах и органах безопасности лицам с двойным гражданством.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 НОЯБРЯ

1929 – родился писатель Масъуд Муллоджонов.

1937 – родилась балерина, народная артистка Таджикистана Бозгул Исоева

1938 – родился писатель Мухиддин Ходжаев.

1945 – родился писатель Маъруф Бобочон

1956 – родился доктор филологических наук Сайфиддин Назарзода

1964 – родился доктор технических наук Чалил Пириев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла (в районе Дехавз 10-12 тепла).

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью -1+4, днем 16-21 тепла, по востоку ГБАО ночью 7-12 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 17-19 тепла.

По Курган-тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 17-19 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 27-29 тепла.