В Испании прокуратура попросила арестовать на время расследования восемь бывших чиновников правительства Каталонии, сообщает AFP. В суды вызваны 19 экс-министров и депутатов женералитета (парламента Каталонии), пишет газета «Ведомости».

Генпрокурор Испании намерен их обвинить в неповиновении, подстрекательстве к мятежу и растрате. Обвинения связаны с действиями каталонских лидеров после того, как парламент 27 октября провозгласил независимость региона.

Бывший президент женералитета Карлес Пучдемон после отставки уехал в Бельгию и отказался приезжать в Испанию на допросы. Вместе с ним от явки отказались еще четыре бывших политика и чиновника.

Допросы каталонцев начались в суде 2 ноября в Национальном суде. Первым был допрошен бывший пресс-секретарь правительства Жорди Турулль. Всего перед судом должны были предстать 13 бывших министров правительства и члены президиума парламента Каталонии.

Бывший министр Санти Вилу сотрудничает со следствием и успел подать в отставку до провозглашения независимости Каталонии, поэтому прокуратура рекомендовала суду оставить его на свободе под залог в 50 000 евро. Судья может арестовать еще восемь политиков по представлению прокуратуры, но может и оставить их на свободе под залог или подписку о невыезде.

Пучдемон уже заявил, что суд над его бывшими соратниками будет политическим, передает ВВС. По его словам, в Брюссель он приехал «за свободой и безопасностью».