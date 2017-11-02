Десятки мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, работники универсама «Народный» в городе Санкт-Петербурге госпитализированы с признаками отравления, пишет газета Neva.today.

Следственные органы Петербурга и управление Роспотребнадзора проводят проверку по факту массового заболевания сальмонеллезом сотрудников универсама "Народный" на проспекте Косыгина. Всего заболели 33 человека, из них в больнице находятся 32 человека.

Отмечается, что все заболевшие - граждане Таджикистана и Узбекистана из числа работников универсама. В больницах практически все предоставили ложные адреса пребывания в Северной столице. "Заболевания протекают в легкой, средней и тяжелой форме. Случаев с летальным исходом не зарегистрировано", - отметили в Роспотребнадзоре.

В связи с вспышкой сальмонеллеза в "Народном" проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и доследственная проверка. Проверочные мероприятия проводятся с участием силовиков, поскольку администрация торгового комплекса в прошлые годы активно препятствовала проведению проверок.