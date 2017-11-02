Договор о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Туркменистаном подписан 2 ноября в Душанбе по итогам переговоров президентов двух стран Эмомали Рахмона и Гурбангулы Бердымухаммедова.

Таким образом, Туркменистан стал четвертым государством, с которым Таджикистан заключил Договор о стратегическом партнерстве. Ранее такие же документы были подписаны с Россией, Китаем и Казахстаном.

В целом по итогам таджикско-туркменских переговоров, состоявшихся в рамках официального визита главы Туркменистана в Таджикистан, подписано 13 документов о дальнейшем сотрудничестве в различных направлениях.

В частности, подписаны межправительственные соглашения о взаимном признании документов об образовании, о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве в аграрной сфере, о сотрудничестве в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, о сотрудничестве в области культуры и искусства на 2018-2020 годы и другие.

Мэры столиц Таджикистана и Туркменистана Рустам Эмомали и Шамухаммет Дурдылаев подписали договор о побратимстве между Душанбе и Ашхабадом.