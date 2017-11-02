К 6 годам лишения свободы приговорен житель Согда за призывы к экстремистской деятельности в рядах запрещенного в Таджикистане религиозного течения «Салафия».

Об этом «АП» сообщил судья Худжандского горсуда Некруз Маъруфзода.

По его словам, 27-летний житель Зафарабадского района области Самандар Каландаров зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники» под именем «Абдуллох» на арабском языке, указал свое местонахождение в Саудовской Аравии и пропагандировал экстремистскую деятельность «Салафии».

«В течении 2 лет - с 2015 по 2017 годы - он призывал присоединиться к этому регилиозному течению и к реализации экстремисткой деятельности, - отметил судья. – В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и привлечен к ответственности. Рассмотрев данное дело, суд признал Каландарова виновным за совершение преступления, предусмотренным статьей 307 прим. 1, ч. 2 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации или сети интернет) УК РТ и приговорил к 6 годам лишения свободы».

Некруз Маъруфзода также сообщил, в поле зрения правоохранительных органов С. Каландаров попал еще в 2015 году, когда вернулся из Саудовской Аравии, где он обучался в религиозном учреждении.

"Тогда он добровольно явился в правоохранительные органы, однако за неимением доказательной базы, в отношении него правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по статье 187 (организация преступного сообщества) УК РТ, - сказал судья. - И вот теперь он осужден за членство в запрещенной «Салафие» и пропаганду ее деятельности».

Судья отметил, что срок наказания осужденный будет отбывать в колонии усиленного режима.

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в РТ была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в Таджикистане экстремистской группировкой.