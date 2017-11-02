В ближайшие несколько дней в республике ожидается сильный ветер и пыльная буря. КЧС просит население воздержаться от походов в горную местность и особое внимание уделить людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями и гипертонией.

По данным синоптиков, 3-4 ноября в ряде районов Согдийской области ожидается понижения температуры воздуха – дневная температура в эти дни составит +8+10 градусов тепла. Также в Согдийской и Хатлонской областях и ряде районов республиканского подчинения ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с и пыльная буря, сообщает пресс-служба КЧС.

КЧС просит население быть осторожными при проведении полевых работ, в горных местностях воздержаться от сбора дров и охоты в эти дни. «Особое внимание следует уделить людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями и гипертонией», - сообщает пресс-служба Комитета.

КЧС напоминает водителям и любителям альпинизма, горного авто, мото и велотуризма о том, что при движении в горной местности необходимо строго соблюдать технику безопасности, а также установленный интервал движения, так как сохраняется вероятность камнепадов.

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