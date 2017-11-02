Комиссия Совета Высшего Образования Турции (СВО) под руководством профессора доктора Йекты Сарача начала работу по созданию в Узбекистане Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари и Центра исламских исследований имени Имама Матуриди, сообщает Фергана.ру со ссылкой на государственное агентство Турции Анадолу. О необходимости открыть такие институты, где изучались бы вопросы религии, договорились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита узбекского лидера в Анкару.

Как передает «Анадолу», Глава Совета Высшего Образования республики Йекта Сарач уже начал прорабатывать вопросы организации и создания инфраструктуры для будущих институтов. Чиновник вместе с делегацией от СВО в этом месяце посетит Узбекистан для более детального изучения вопроса.

Международный центр научных исследований имени Имама Бухари будет базироваться в Самарканде, в то время как Центр исламских исследований имени Имама Матуриди откроют в Ташкенте.

Напомним, во время совместной пресс-конференции лидеров Турции и Узбекистана в Анкаре Эрдоган заявил, что обе стороны пришли к решению о необходимости расширять сотрудничество во всем, что касается развития тюркско-исламской цивилизации. «Мы передали указания и инструкции по расширению совместной работы с Узбекистаном всем нашим министерствами и институтам. В свою очередь, я искренне рад тому, что Узбекистан солидарен с нами в этом вопросе. Даст Бог, создание Института Имама Бухари и Института Имама Матуриди сделает наш союз еще более крепким», - заметил турецкий президент.

Напомним, что визит Мирзиёева в Турцию состоялся 25-26 октября.