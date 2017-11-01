Управление Следственного комитета по Москве завершило расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище 14 мая, когда погибли трое граждан Таджикистана, сообщает РБК.

Всего по уголовному делу проходят 17 человек. Среди них начальник территориального отделения ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко, Александр Бочарников, которого следствие считает организатором массовых беспорядков, и участники беспорядков Сергей Ульихин и Владимир Колесников.

В зависимости от роли каждого обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии Следственного комитета, Чабуев и Бочарников организовали беспорядки, чтобы вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории Хованского кладбища.

Массовая драка, в которой участвовали более 200 человек, произошла около центрального входа на Хованское кладбище в Москве 14 мая 2016 года. В результате беспорядков погибли трое граждан Таджикистана, 30 пострадали. Погибшие, Хушаков Сухроб Таваралиевич, 1990 г.р., Ризоев Иноят Каноатович, 1977 г.р. и Собиров Сайнуриддин Нозилович 1974 г.р. были уроженцами города Рогун.

По данным полиции, конфликт произошел с участием рабочих, которых нанимают в частном порядке для обустройства могил. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

По информации МВД, в основном среди участников драки были выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа. Причиной конфликта стал передел сфер влияния. Чтобы работать на кладбище, мигранты платили «крыше» по 10% с каждого заказа. Но незадолго до драки на кладбище появились выходцы с Северного Кавказа, требовавшие увеличить выплаты до 20–30%, что привело к конфликту, рассказывали сотрудники кладбища.

В августе МВД направило в суд уголовное дело о массовой драке на Хованском кладбище. Уголовные дела, возбужденные по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), были объединены в одно производство.