Президент России 1 ноября прибыл с визитом в Тегеран на фоне растущей напряженности между Ираном и США. DW узнала, какие задачи попытается решить Владимир Путин в ходе своей поездки.

Президент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, прибыл с официальным визитом в Тегеран, где встретится с коллегами из Ирана и Азербайджана - Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. Визит Путина проходит на фоне растущего напряжения между Тегераном и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп отказался подтвердить соблюдение Ираном ядерного соглашения, и Вашингтон ввел штрафные меры против Тегерана за действия по созданию им баллистических ракет.

Политические аспекты доминируют

Визит российского президента в иранскую столицу не связан напрямую с заявлениями Трампа, отмечает эксперт лондонского аналитического центра Chatham House Матье Булек в беседе с DW. "Твиттерная политика" Трампа не может служить причиной для таких встреч, которые планируются заранее", - констатирует он. В середине октября американский лидер поручил Конгрессу в течение 60 дней рассмотреть вопрос о возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые были отменены в рамках договора по ядерной программе страны.

В то же время визит Владимира Путина в Тегеран вписывается в контекст геостратегического противостояния Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке, полагает Булек: "Между Россией и США всегда присутствует эта логика, они пытаются ограничить влияние друг друга в регионе с помощью своих союзников". Кроме того, Россия заинтересована в том, чтобы Иран стал полноценным геополитическим противовесом для Турции в регионе. "Москва пытается разыгрывать обе эти карты, чтобы влияние Тегерана и Анкары уравновешивало друг друга", - рассуждает эксперт.

Политические аспекты встречи будут играть основную роль, согласен руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). "Причиной тому и ситуация в Сирии, где Москва и Тегеран являются тесными союзниками, и соглашение по иранской ядерной программе, которое находится под давлением из-за президента США, и ситуация с безопасностью в регионе. Эти темы в данный момент являются доминирующими", - объяснил политолог в интервью DW.

Сигнал Вашингтону

По мнению Майстера, стороны также тем самым пошлют "ясный сигнал Вашингтону". "Полагаю, этот визит должен в очередной раз продемонстрировать поддержку Москвой иранского руководства", - подчеркнул аналитик DGAP, добавив, что Путин хочет дать понять Трампу, что постарается всеми силами не допустить отмены соглашения по иранской ядерной программе.

Одновременно это может быть и сигналом Европе, продолжает Штефан Майстер, чтобы показать ЕС, что Москва, как и Брюссель, привержена достигнутому договору. "Между Москвой и Брюсселем есть общее понимание того, что достигнутое два года назад соглашение с Ираном должно остаться в силе", - соглашается Матье Булек из Chatham House.

Евросоюз неоднократно подтверждал свое намерение и дальше соблюдать соглашение по иранской ядерной программе. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, реагируя на новую стратегию Дональда Трампа в отношении Ирана, отметила, что у американского президента "нет полномочий" аннулировать эту сделку. Стоит ли ждать сотрудничества между Москвой и Брюсселем в этом вопросе? Только на уровне риторики, считает эксперт DGAP. Если Вашингтон все же решит выйти из соглашения и вновь наложить санкции на Тегеран, то с этим ничего не смогут поделать и европейцы, полагает Майстер.

Поиск взаимопонимания в нефтегазовой политике

В ходе визита российского президента в Иран речь пойдет и об экономических проектах. "Москва заинтересована в том, чтобы продавать оружие, быть вовлеченной в торговлю энергоносителями в регионе", - указывает Штефан Майстер. Президенты России, Ирана и Азербайджана уже встречались в таком составе в августе 2016 года в Баку.

Тогда они приняли совместную декларацию, в которой объявили о намерении развивать общую транспортно-коммуникационную инфраструктуру, чтобы увеличить пассажиропоток по международному транспортному коридору "Север-Юг". А Ильхам Алиев рассказывал о стремлении Москвы, Тегерана и Баку сформировать "надежный энергетический коридор, который обеспечит обмен электроэнергией между тремя странами и выход на новые рынки".

Путин едет в Иран, в том числе, чтобы достичь большего взаимопонимания с Тегераном относительно его политики в сфере энергетики, продолжает Матье Булек. "Если Иран захочет стать крупным нефтегазовым игроком в регионе, это может нанести немалый урон РФ. Россия хочет иметь возможность повлиять на этот вопрос", - резюмирует эксперт.