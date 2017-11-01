Астрономы из Великобритании, Швейцарии, Германии и Чили обнаружили слишком большую экзопланету, существование которой противоречит общепринятым моделям формирования данных небесных тел, пишет Lenta.ru.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает Уорикский Университет (Великобритания).

Газовый гигант NGTS-1b расположен примерно в 600 световых годах от нас, по размерам он близок к Юпитеру, а по массе лишь на 20 процентов легче него. Однако его материнская звезда вдвое меньше Солнца, к тому же вращается экзопланета по орбите, радиус которой составляет всего 3 процента от юпитерианской. В результате год на NGTS-1b длится всего 2,5 суток, а поверхность ее раскалена до внушающих уважение 530 °С. Существование такой планеты может стать серьезным вызовом для современных теорий образования планет, согласно которым небольшие звезды образуются из небольших протопланетных облаков и материала остается недостаточно для роста крупных газовых планет.

Экзопланета открыта роботизированной системой телескопов NGTS (Next-Generation Transit Survey).

Открытие озадачило ученых — ранее предполагалось, что поблизости такие маленьких звезд не могут формироваться столь массивные планеты.

"Открытие NGTS-1b стало для нас полным сюрпризом, — говорит один из авторов находки Дэвид Бэйлис (Daniel Bayliss), — считается, что такие массивные планеты не могут существовать у таких небольших звезд. Это первая из планет, обнаруженная с помощью NGTS... и теперь наша задача – установить, насколько распространены такие планеты в Галактике".