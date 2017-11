Tajikistan has improved its position in the Doing Business Index climbing five spots to the 123rd place among 190 economies in the 15th anniversary edition of the World Bank Group’s annual Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs Report, released on October 31, 2017.

