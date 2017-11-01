Австралия станет первой страной, где судьи смогут показывать красные и желтые карточки тренерам и обслуживающему персоналу во время матчей национальных первенств по футболу, сообщает Спорт - Экспресс.

Чемпионат Австралии (А-League) и Женской футбольной лиги (W-League) станут первыми соревнованиями такого уровня, где введут карточки для тренерского штаба и персонала команд. Предупреждением будут наказывать за нарушения правил технической зоны — затягивание времени, бросание бутылок с водой, оскорбительное поведение.

Нововведения начнут действовать в австралийских футбольных лигах с 3 ноября 2017 года.

«Судьи и сейчас предупреждают тренеров до того, как удалить из технической зоны, - отметил глава A-League Грег О'Рурк. - Введение красных и желтых карточек позволит визуализировать этот процесс и показать болельщикам, в какой момент произошло нарушение. Также это должно помочь понять сложность работы арбитров и укрепить уважение к ним».

Согласно дисциплинарному кодексу Международной федерации футбола (ФИФА), арбитры имеют право удалить из технической зоны любого из должностных лиц команды за насильственное и агрессивное поведение, а также провокационные действия.