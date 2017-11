Over the first nine months of this year, the Tajik national currency, the somoni (TJS), has lost 17.7 percent of its value against the dollar (USD) at the official exchange rate, according to the press center of the National Bank of Tajikistan (NBT).

